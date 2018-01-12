Фотовыставка «Сегодня» откроется в ДК Кирова

13 Января 2018 года, 15:08

МУРМАНСК/ 13 января/ БИ-ПОРТ – В областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова 17 января в 18:30 состоится открытие фотовыставки члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина.

Фотовыставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фоторабот – это увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, отражающие повседневное течение жизни. Это люди со своими интересами, характерами и увлечениями.

Вход на фотовыставку бесплатный. Познакомиться с работами Пантюшина можно до 17 февраля.