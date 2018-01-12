Действиям персонала «Колэнерго» при восстановлении электроснабжения Апатитов дана положительная оценка

13 Января 2018 года, 17:00

АПАТИТЫ/ 13 января/ БИ-ПОРТ - «Причины отключения электроснабжения города Апатиты в ночь на 8 января носили природный характер, - подчеркнул, выступая на заседании ШОБЭС, директор филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» Сергей Викулин, - В результате сильного налипания снега на провода ЛЭП и ветра, скорость которого достигала 27 метров в секунду, произошло схлестывание проводов, отключились две линии 110 кВ».

В числе первоочередных мер энергетики обеспечили резервное электроснабжение центральной больницы в Апатитах. Поиск повреждений на линиях велся с использованием вертолетной техники и беспилотных летательных аппаратов. После обнаружения мест повреждений в восстановительных работах были задействованы 30 специалистов в составе 8 бригад, 9 единиц техники, в том числе снегоходы и гусеничные вездеходы.

На заседании ШОБЭС директор филиала АО «СО ЕЭС» Кольское РДУ Александр Маланов сказал, что нынешняя зима отмечена нехарактерными сильными гололедно-изморозевыми образованиями. Это, безусловно, повышает риск возникновения нештатных ситуаций. Также он подчеркнул, что местность, где проводились ремонтно-восстановительные работы – достаточно сложная, на территории много болот и ручьев.

Участники ШОБЭС обсудили возможные меры по повышению надежности электроснабжения Апатитско-Кировского района с учетом того, что специалисты прогнозируют дальнейший рост количества неблагоприятных метеорологических явлений в последующие годы.

«Замечу, что реализация серьезных инвестиционных проектов при текущих тарифно-балансных решениях является очень проблематичной. Если мы всерьез говорим о повышении надежности, то подходы в этой сфере надо менять», - акцентировал внимание присутствующих директор «Колэнерго» Сергей Викулин.

Оперативность взаимодействия «Колэнерго» с органами власти и смежными организациями в период ликвидации последствий нештатной ситуации в ночь на 8 января отметили первый заместитель главы администрации города Апатиты Наталья Островская и директор МУП «Апатитская электросетевая компания» Олег Яшенев. Благодарность в адрес энергокомпании высказана также со стороны регионального МЧС.