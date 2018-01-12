Работникам прокуратуры Мурманской области вручены высокие награды

13 Января 2018 года, 19:00

МУРМАНСК/ 13 января/ БИ-ПОРТ – В прокуратуре Мурманской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня работника прокуратуры Российской Федерации. Открывая торжественное собрание, с приветственной речью выступил прокурор области Василий Щербаков, который поздравил ветеранов и коллег с профессиональным праздником. Прокурор области отметил, что в органах прокуратуры Мурманской области трудятся квалифицированные юристы, которые дорожат своей профессиональной честью, свято приумножают и берегут лучшие традиции Российской прокуратуры.

Особую признательность прокурор области выразил ветеранам, которые внесли достойный вклад в дело укрепления законности и успешно передают наколенный профессиональный опыт молодым работникам.

Прокурор области в присутствии гостей, работников и ветеранов прокуратуры области вручил награды Генерального прокурора Российской Федерации 21 работнику и 2 ветеранам прокуратуры за безупречную службу в органах прокуратуры, примерное исполнение служебных обязанностей, большой личный вклад в дело укрепления законности.

За продолжительную и безупречную службу в органах прокуратуры и в связи с 296-й годовщиной российской прокуратуры прокурором области поощрено более 38 работников органов прокуратуры области.