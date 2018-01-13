Северный флот опровергает информацию о пожаре на территории училища

МУРМАНСК/ 13 января/ БИ-ПОРТ – Пресс-служба Северного флота опровергла информацию о пожаре на территории Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища.
«Никаких инцидентов, связанных с возгоранием на территории Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища 13 января 2018 года не было», – говорится в сообщении пресс-службы СФ.
Вместе с тем, по информации источников агентства, вся территория, в том числе и расположение «нахимовки» и сгоревшие бытовки, принадлежит военному ведомству. Напомним, пожар в бытовке гаражного типа ликвидировали более трёх часов. Пострадавших нет.