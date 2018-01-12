На Северном флоте открылся чемпионат по хоккею на «Кубок командующего Северным флотом»

14 Января 2018 года, 10:12

СЕВЕРОМОРСК/ 14 января/ БИ-ПОРТ - В стартовавшем на Северном флоте чемпионате по хоккею с шайбой Северной военной хоккейной лиги на «Кубок командующего Северным флотом» состоялись первые хоккейные матчи.

В первом дивизионе, на стадионе в поселке Малое Сафоново Мурманской области, хоккейная команда объединения ВВС и ПВО Северного флота «Гроза» со счетом 21:1 безоговорочно одержала победу над хоккейной командой «Полярная Звезда» пограничного управления ФСБ России по Западному Арктическому району.

Встреча команд второго дивизиона, прошла на стадионе Центра морской и физической подготовки Северного флота, где хоккейная команда арктической мотострелковой бригады «Арктика» с большим преимуществом одержала победу над хоккейной командой «Торос» центра материально-технического обеспечения СФ со счетом 10:2.

На хоккейной площадке расположенной на улице Полярная города Североморска, хоккейная команда третьего дивизиона «Ракета» Кольского соединения ПВО со счетом 6:4 одержала победу над хоккейной командой «Альфа» управления ядерного обеспечения.

В состав первого дивизиона вошли наиболее сильные опытные команды такие как «Альбатрос», «Спутник», «Полярная Звезда», «Гроза» и «Армеец». Во второй дивизион были включены хоккейные команды «К-21», «Тайфун», «Торос», «Арктика», «Медведи», «Шквал», «Авианосец» и «Спасатель». В третий дивизион вошли хоккейные команды «Ракета», «Альфа», «Пётр Великий», «Штурм», «Бастион», «Палубник» и «Армата».