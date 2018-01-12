Семёновское озеро проверили в преддверии крещенских купаний

14 Января 2018 года, 11:14

МУРМАНСК/ 14 января/ БИ-ПОРТ - В Мурманске прошла проверки толщины льда на озере Семеновское, где в ночь с 18 на 19 января будет организована главная Заполярная Крещенская купель. Как сообщил начальник отдела по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации города Мурманска Юрий Осадчук, уже подписано соответствующее постановление главы администрации.

По результатам замеров толщина льда на Семеновском озере составляет 50-55 см, что позволяет безопасно находиться на данном водном объекте. Напомним, для оборудования иордани выбирается водоем, скорость течения в котором не превышает 0,25 м/с, а толщина льда в месте обустройства проруби должна быть не менее 20-25 сантиметров.

Саму Крещенскую купель на Семеновском озере прорубят позже, ее дно дополнительно обследуют, а в Крещение здесь будут работать бригады экстренных служб.