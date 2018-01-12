В Апатитах готовятся к проведению «Бешеной пилы»

14 Января 2018 года, 13:18

АПАТИТЫ/ 14 января/ БИ-ПОРТ – В Кировске 27 января пройдёт II этап традиционного международного фестиваля снежно-ледовой скульптуры «СНЕГОЛЕД» - шоу-конкурс «Бешеная пила». Фестиваль направлен на поддержку и развитие снежно-ледового творчества в сфере туризма и повышение интеллектуального и творческого потенциала населения.

Шоу-конкурс «Бешеная пила» пройдет на территории Галереи ледовых скульптур в Апатитах. Многочисленным зрителям, спортсменам и гостям будет представлено величие ледовых скульптур, выполненных признанными мастерами и скульпторами, которые являются призерами и лауреатами всероссийских и международных конкурсов по обработке снега и льда. Шоу-конкурс объединит участников из таких городов, как Москва, Петрозаводск, Екатеринбург, Пермь, а также мастеров из Свердловской и Мурманской области.

В распоряжении скульпторов будет всего 90 минут для создания своих произведений изо льда. По итогам шоу-конкурса «Бешеная пила» участникам и призёрам вручат памятные дипломы, кубки и подарки от организаторов и партнеров мероприятия.