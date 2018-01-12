Экипажи противолодочных вертолетов Северного флота начали тренировки по поиску подводных лодок в Баренцевом море

14 Января 2018 года, 14:26

РОССИЯ/ 14 января/ БИ-ПОРТ - Экипажи противолодочных вертолетов Ка-27 из состава армии ВВС и ПВО Северного флота приступили к отработке задач по поиску и обнаружению подводных лодок в Баренцевом море. В 2018 году это первые плановые полёты, которые экипажи противолодочных вертолётов проводят в соответствии с программой боевой подготовки.

Экипажи противолодочных вертолетов Ка-27 отрабатывают тактические приемы поиска и классификации подводных лодок, слежения за ними с применением радиолокационных и гидроакустических средств.

После завершения выполнения задач по поиску и слежению за целью экипажи вертолетов Ка-27 отработают тактическое применение комплексов противолодочного вооружения.

Кроме отработки учебно-боевых упражнений, морские летчики выполнят полетные задания на слетанность экипажей и получение допуска пилотирования в простых и сложных метеоусловиях.

Выполнению полетов противолодочных вертолетов предшествовала тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к обеспечению задач летной подготовки.

Противолодочный вертолет Ка-27 в основном базируется на палубах крейсеров, противолодочных кораблей и эсминцев. Он может проводить поиск и обнаружение подводных лодок, следующих на различных глубинах с различной скоростью. Ка-27 способен действовать в сложных метеоусловиях, днем или ночью, при волнении на море до пяти баллов. На вооружении вертолёта имеется высокоточный автопилот, который позволяет длительное время в автоматическом режиме занимать положение над заданной точкой, что необходимо при работе, опускаемой на лебедке гидроакустической станции. Для борьбы с подводными лодками используется прицельно-поисковая система, обеспечивающая обнаружение подводной лодки, определение ее координат и параметров движения и выработку рекомендаций на применение оружия.