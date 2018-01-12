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Сари
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Главная » НОВОСТИ » В Коми запустят туристический маршрут к столбам выветривания
 
 
 
 
14 Января 2018 года, 17:37

В Коми запустят туристический маршрут к столбам выветривания


КОМИ/ 14 января/ БИ-ПОРТ - В Печоро-Илычском биосферном заповеднике в Республике Коми запустят новый туристический маршрут протяженностью 300 км к плато Маньпупунер, где находятся знаменитые столбы выветривания. Маршрут будет открыт в в феврале-марте этого года.

«Походы по новому маршруту запланированы один раз в неделю для групп из десяти человек. Людей на личных снегоходах будет сопровождать сотрудник заповедника. Путешествие займет 3-4 дня, за которые туристы смогут переночевать в гостинице на кордоне Шежим-Печорский и на плато Маньпупунер», - рассказали Интерфаксу в заповеднике.

Также в заповеднике хотят уже в начале года открыть вертолетные туры к столбам выветривания. Прежде такие полеты действовали только летом.

Столбы выветривания на плато Маньпупунер отнесены к геологическим памятникам. Мансийские «болваны» достигают в высоту от 30 до 42 метров.

 

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