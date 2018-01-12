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Главная » НОВОСТИ » Lactalis отзовет более 12 миллионов банок зараженного детского питания
 
 
 
 
14 Января 2018 года, 18:39

Lactalis отзовет более 12 миллионов банок зараженного детского питания


МИР/ 14 января/ БИ-ПОРТ - Французский молочный концерн Lactalis отзовет более 12 миллионов банок зараженного сальмонеллой детского питания из 83 стран. Об этом заявил глава концерна Эммануэль Бенье в интервью еженедельнику Journal du Dimanche.

«Наша задача — поставлять здоровую продукцию на рынок. И если этого не было, то мы за это отвечаем… Есть иски, будет проведено расследование. Мы сотрудничаем с правосудием, предоставляя им все требуемые данные», — отметил он.

По словам министра здравоохранения Франции, всего в стране от зараженного сальмонеллой детского питания пострадали 35 детей. С 8 декабря новых случаев заражения не зафиксировано. Ранее министерство экономики Франции запретило к потреблению, реализации и экспорту более 600 партий произведенного молочным концерном Lactalis детского питания из-за риска заражения сальмонеллой. Тогда концерн отозвал семь тонн питания по всему миру.

В начале декабря Роспотребнадзор предупредил российских потребителей об отзыве продуктов Lactalis. Тем не менее, по данным ведомства, продукция детского питания Lactalis в РФ не поступала.

 

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