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Главная » НОВОСТИ » МЧС напугало мурманчан СМС о морозах и ураганном ветре
 
 
 
 
14 Января 2018 года, 15:19

МЧС напугало мурманчан СМС о морозах и ураганном ветре


МУРМАНСК/ 14 января/ БИ-ПОРТ – Накануне некоторые жители Мурманской области получили сообщение (СМС) от МЧС, в которых ведомство предупреждало жителей о надвигающихся морозах и ураганном ветре.

«14 января по центральным и южным районам ожидается порывы ветра до 23 м/с, температура воздуха до -35°С, на автодорогах сохранится гололедица. Телефон пожарно-спасательной службы МЧС:101», – говорилось в СМС. Так как данное сообщение получили также и сотрудники «Би-порта», было принято решение о публикации, хотя по всем предварительным прогнозам погода была благоприятной.

Совместно с администрацией паблика «Погода в Мурманске» редакции удалось выяснить, что данный прогноз и предупреждение характерно для Красноярского края – там действительно стоят сильные морозы, сопровождаемые порывами ветра. Сегодняшний верный прогноз погоды для Мурманской области опубликован на сайте «Би-порт» и в сообществе «Погода в Мурманске».

Получить оперативный комментарий в МЧС о том, как могло оповещение из Красноярского края попасть в Мурманск, при том, что сим-карты никогда не были зарегистрированы нигде, кроме как в Заполярной столице, агентству не удалось – телефоны ответственных сотрудников оказались вне зоны доступа.

Вместе с тем, «Би-порт» выяснил, что система оповещений как Мурманской области, так и в целом по стране работает с фатальными сбоями. Например, уведомления о неблагоприятных метеоявлениях в Мурманске получают отнюдь не все абоненты сотовых операторов. При этом все мобильные операторы утверждают, что имеют договоры на рассылку предупреждений от МЧС.

Напомним, система оповещения неоднократно подвергалась критики как со стороны властей, так и обычных граждан. Одним из первых случаев обращения внимания на неработающую должным образом систему стало наводнение в Краснодарском крае.

Система оповещения часто даёт сбой и во время ненастья в столичном регионе, когда СМС приходят с опозданием или не доходят до абонентам вообще. И каждый раз МЧС и мобильные операторы вынуждены оправдываться за отсутствие оповещения о НМЯ.

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    array(10) { [0]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "36076" ["channel"]=> string(22) "/news/item/210057.html" ["comment"]=> string(2498) "В ряде информационных агентств появились голословные утверждения, что вчера, 13 января 2018 года, территориальным органом МЧС России якобы была организовано в Мурманске экстренное смс-информирование жителей и гостей региона о сильных морозах и урагане. В связи с этим сообщаем, что Центром управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Мурманской области с начала нового года и по вчерашний день смс-оповещение проводилось два раза: девятого и десятого января 2018 года. Темами данных смс-рассылок являлось информирование о предстоящих работах по принудительному спуску лавин, а также лавинной опасности в горах. Иная информация специалистами экстренного ведомства операторам связи не предоставлялась. Сегодня, 14 января 2018 года, во второй половине дня также было организовано смс-информирование. Темой смс-рассылки стало ухудшение погодных условий. Как говорится в сообщении: «14.01.2018 в период с 18 до 21 часа в г. Мурманске ожидается усиление юго-западного ветра, в порывах 18-22 м/сек, позёмок». Также информация продублирована на официальном сайте ГУ МЧС России по Мурманской области. Однако необходимо понимать, что смс-оповещение, ввиду особенностей и ограничений, вызванных покрытием сотовой связи, техническими возможностями самих операторов связи, не является основным способом информирования. Оно только один из способов доведения информации до населения." ["date"]=> string(19) "2018-01-14 18:00:21" ["autor"]=> string(25) "Ирина Грецкая" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://pp.userapi.com/c304202/u160198919/e_604d55" ["ip"]=> string(12) "95.52.35.131" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73604142" } [1]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "36078" ["channel"]=> string(22) "/news/item/210057.html" ["comment"]=> string(315) ""доведения информации до населения" это как будет осуществляться? сиреной,радиооповещением, или посредством "бегите схоронитесь и дай бог вам всего наилучшего да здоровья"" ["date"]=> string(19) "2018-01-14 19:14:41" ["autor"]=> string(4) "dude" ["email"]=> string(13) "op-el@mail.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "178.68.112.93" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73605898" } [2]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "36079" ["channel"]=> string(22) "/news/item/210057.html" ["comment"]=> string(623) "Оповещение проводится различными способами - не только смс-рассылка. Даже подворовый обход - тоже оповещение. Технические способы также различны - это и упомянутые Вами системы оповещения населения (в народе именуемые - сирены), и экраны ОКСИОН, и СМИ (включая радио и телевидение) и многие другие... в том числе мобильные комплексы оповещения." ["date"]=> string(19) "2018-01-14 19:27:27" ["autor"]=> string(25) "Ирина Грецкая" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://pp.userapi.com/c304202/u160198919/e_604d55" ["ip"]=> string(12) "95.52.35.131" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73606311" } [3]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "36081" ["channel"]=> string(22) "/news/item/210057.html" ["comment"]=> string(306) "Я ни разу не получал рассылок от МЧС - ни на номер МТС (номеру около 10 лет), ни на Билайн (около 2 лет). Оба номера зарегистрированы в г.Ковдор. Как подключить себе рассылку?" ["date"]=> string(19) "2018-01-14 20:14:58" ["autor"]=> string(31) "Виталий Пушкарев" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://pp.userapi.com/c831208/v831208387/3524f/jq" ["ip"]=> string(13) "178.65.187.89" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73607805" } [4]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "36082" ["channel"]=> string(22) "/news/item/210057.html" ["comment"]=> string(134) "МЧС уже готовится дорогу на Териберку копать,или как обычно-само растаит." ["date"]=> string(19) "2018-01-14 20:15:00" ["autor"]=> string(8) "саша" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(14) "83.219.152.127" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73607807" } [5]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "36083" ["channel"]=> string(22) "/news/item/210057.html" ["comment"]=> string(135) "А вам грамота с "немецкими танками" досталась хоть, или это опять фэйкньюс?" ["date"]=> string(19) "2018-01-14 20:20:01" ["autor"]=> string(8) "саша" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(14) "83.219.152.127" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73607951" } [6]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "36084" ["channel"]=> string(22) "/news/item/210057.html" ["comment"]=> string(323) "СМС-информирование не является основным способом оповещения! Во многом смс-рассылка зависит от возможностей сотовых операторов. Обратитесь в call-центр своего поставщика связи." ["date"]=> string(19) "2018-01-14 20:21:54" ["autor"]=> string(25) "Ирина Грецкая" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://pp.userapi.com/c304202/u160198919/e_604d55" ["ip"]=> string(12) "95.52.35.131" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73608018" } [7]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "36085" ["channel"]=> string(22) "/news/item/210057.html" ["comment"]=> string(204) "Спасибо! Кстати, было бы неплохо открыть комментарии для связи в ВК. Чтобы не связываться через сторонние сайты." ["date"]=> string(19) "2018-01-14 20:23:13" ["autor"]=> string(31) "Виталий Пушкарев" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://pp.userapi.com/c831208/v831208387/3524f/jq" ["ip"]=> string(13) "178.65.187.89" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73608070" } [8]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "36086" ["channel"]=> string(22) "/news/item/210057.html" ["comment"]=> string(777) "Добрый вечер, Александр. К огромному сожалению это не "фейкньюс" - действительно, данное недоразумение имело место быть. Все руководство Ковдорского отделения "Волонтеров Победы", в том числе и я, как председатель, подписавший данные благодарности, сожалеем о случившемся и обязуемся впредь не повторять подобные ошибки. Работа по ликвидации листов уже ведется, в скором времени они будут заменены на утвержденные движением." ["date"]=> string(19) "2018-01-14 20:34:42" ["autor"]=> string(31) "Виталий Пушкарев" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://pp.userapi.com/c831208/v831208387/3524f/jq" ["ip"]=> string(13) "178.65.187.89" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73608457" } [9]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "36087" ["channel"]=> string(22) "/news/item/210057.html" ["comment"]=> string(187) "Вы надеюсь читали уже реакцию на Бложике? Не буду пересказывать,но за все НГ праздники,это была бонба..." ["date"]=> string(19) "2018-01-14 21:50:37" ["autor"]=> string(8) "саша" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(14) "83.219.152.127" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73611193" } }
  • В ряде информационных агентств появились голословные утверждения, что вчера, 13 января 2018 года, территориальным органом МЧС России якобы была организовано в Мурманске экстренное смс-информирование жителей и гостей региона о сильных морозах и урагане. В связи с этим сообщаем, что Центром управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Мурманской области с начала нового года и по вчерашний день смс-оповещение проводилось два раза: девятого и десятого января 2018 года. Темами данных смс-рассылок являлось информирование о предстоящих работах по принудительному спуску лавин, а также лавинной опасности в горах. Иная информация специалистами экстренного ведомства операторам связи не предоставлялась. Сегодня, 14 января 2018 года, во второй половине дня также было организовано смс-информирование. Темой смс-рассылки стало ухудшение погодных условий. Как говорится в сообщении: «14.01.2018 в период с 18 до 21 часа в г. Мурманске ожидается усиление юго-западного ветра, в порывах 18-22 м/сек, позёмок». Также информация продублирована на официальном сайте ГУ МЧС России по Мурманской области. Однако необходимо понимать, что смс-оповещение, ввиду особенностей и ограничений, вызванных покрытием сотовой связи, техническими возможностями самих операторов связи, не является основным способом информирования. Оно только один из способов доведения информации до населения.
  • "доведения информации до населения" это как будет осуществляться? сиреной,радиооповещением, или посредством "бегите схоронитесь и дай бог вам всего наилучшего да здоровья"
  • Оповещение проводится различными способами - не только смс-рассылка. Даже подворовый обход - тоже оповещение. Технические способы также различны - это и упомянутые Вами системы оповещения населения (в народе именуемые - сирены), и экраны ОКСИОН, и СМИ (включая радио и телевидение) и многие другие... в том числе мобильные комплексы оповещения.
  • Я ни разу не получал рассылок от МЧС - ни на номер МТС (номеру около 10 лет), ни на Билайн (около 2 лет). Оба номера зарегистрированы в г.Ковдор. Как подключить себе рассылку?
  • МЧС уже готовится дорогу на Териберку копать,или как обычно-само растаит.
  • А вам грамота с "немецкими танками" досталась хоть, или это опять фэйкньюс?
  • СМС-информирование не является основным способом оповещения! Во многом смс-рассылка зависит от возможностей сотовых операторов. Обратитесь в call-центр своего поставщика связи.
  • Спасибо! Кстати, было бы неплохо открыть комментарии для связи в ВК. Чтобы не связываться через сторонние сайты.
  • Добрый вечер, Александр. К огромному сожалению это не "фейкньюс" - действительно, данное недоразумение имело место быть. Все руководство Ковдорского отделения "Волонтеров Победы", в том числе и я, как председатель, подписавший данные благодарности, сожалеем о случившемся и обязуемся впредь не повторять подобные ошибки. Работа по ликвидации листов уже ведется, в скором времени они будут заменены на утвержденные движением.
  • Вы надеюсь читали уже реакцию на Бложике? Не буду пересказывать,но за все НГ праздники,это была бонба...
 
 
 
 
 
 
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