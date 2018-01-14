МЧС напугало мурманчан СМС о морозах и ураганном ветре

14 Января 2018 года, 15:19

МУРМАНСК/ 14 января/ БИ-ПОРТ – Накануне некоторые жители Мурманской области получили сообщение (СМС) от МЧС, в которых ведомство предупреждало жителей о надвигающихся морозах и ураганном ветре.

«14 января по центральным и южным районам ожидается порывы ветра до 23 м/с, температура воздуха до -35°С, на автодорогах сохранится гололедица. Телефон пожарно-спасательной службы МЧС:101», – говорилось в СМС. Так как данное сообщение получили также и сотрудники «Би-порта», было принято решение о публикации, хотя по всем предварительным прогнозам погода была благоприятной.

Совместно с администрацией паблика «Погода в Мурманске» редакции удалось выяснить, что данный прогноз и предупреждение характерно для Красноярского края – там действительно стоят сильные морозы, сопровождаемые порывами ветра. Сегодняшний верный прогноз погоды для Мурманской области опубликован на сайте «Би-порт» и в сообществе «Погода в Мурманске».

Получить оперативный комментарий в МЧС о том, как могло оповещение из Красноярского края попасть в Мурманск, при том, что сим-карты никогда не были зарегистрированы нигде, кроме как в Заполярной столице, агентству не удалось – телефоны ответственных сотрудников оказались вне зоны доступа.

Вместе с тем, «Би-порт» выяснил, что система оповещений как Мурманской области, так и в целом по стране работает с фатальными сбоями. Например, уведомления о неблагоприятных метеоявлениях в Мурманске получают отнюдь не все абоненты сотовых операторов. При этом все мобильные операторы утверждают, что имеют договоры на рассылку предупреждений от МЧС.

Напомним, система оповещения неоднократно подвергалась критики как со стороны властей, так и обычных граждан. Одним из первых случаев обращения внимания на неработающую должным образом систему стало наводнение в Краснодарском крае.



Система оповещения часто даёт сбой и во время ненастья в столичном регионе, когда СМС приходят с опозданием или не доходят до абонентам вообще. И каждый раз МЧС и мобильные операторы вынуждены оправдываться за отсутствие оповещения о НМЯ.