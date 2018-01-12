В Мурманске ожидается усиление ветра

МУРМАНСК/ 14 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманске сегодня вечером ожидается усиление юго-западного ветра. Ожидается, что в период с 18 до 21 часа ветре усилится, порывы будут достигать 18-22 м/с. Такая погода сохранится до 4-7 часов 15 января.
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МУРМАНСК/ 14 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманске сегодня вечером ожидается усиление юго-западного ветра. Ожидается, что в период с 18 до 21 часа ветре усилится, порывы будут достигать 18-22 м/с. Такая погода сохранится до 4-7 часов 15 января.
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