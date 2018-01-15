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Жизнь в Мурманске


Сари
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Главная » НОВОСТИ » В сквере на Ленинградской больше нельзя проводить митинги
 
 
 
 
15 Января 2018 года, 10:02

В сквере на Ленинградской больше нельзя проводить митинги


МУРМАНСК/ 15 января/ БИ-ПОРТ – Правительство Мурманской области внесло изменения в Перечень мест, предназначенных для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем, и их предельную заполняемость.

На площадке (2000 квадратных метров) на пересечении улиц Морской и Ломоносова, на 150 метров севернее дома №11 по улице Морской, может присутствовать до 2000 человек. Площадка (1000 квадратных метров) на пересечении улиц Лобова и Нахимова, в районе домов №8 и 10 по Нахимова, может принять до 1000 человек.

А вот сквер на улице Ленинградской, сценическая площадка и прилегающая территория площадью 5000 квадратных метров и вместимостью 5000 человек из Перечня теперь исключен. Вместо этой территории гражданам отводится площадка (1000 квадратных метров) на улице Мира, в районе разворотного кольца автобусов №11 и 29, предельная заполняемость – всего 1000 человек.

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  • Опаньки, вот это новость!!! Какая Морская? Какая Роста? Какая гора дураков? Режым, ты чё творишь??? Чем тебе этот Гайд-парк мешал?
  • Ничего не понимаю.., а где теперь сами единороссы митинговать будут того же 1 мая? Что за бред!?..
  • А сквер и площади Мурманска УЖЕ областного значения, подчинения и содержания?
  • Кстати да, причём тут ПМО?..
  • марина подстраховалась перед выборами , сама или подсказали
  • 1 мая - это официальный государственный праздник. Поэтому митинги и шествия во время празднования проводятся в другом порядке.
  • А.., понятно.
  • Да она перестраховалась, мягко говоря... И конечно же не сама. Это ОТВРАТИТЕЛЬНОЕ решение областных властей, на самом деле. С такими подсказчиками этим властям и врагов не надо. Уроды...
 
 
 
 
 
 
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