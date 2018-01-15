В сквере на Ленинградской больше нельзя проводить митинги

15 Января 2018 года, 10:02

МУРМАНСК/ 15 января/ БИ-ПОРТ – Правительство Мурманской области внесло изменения в Перечень мест, предназначенных для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем, и их предельную заполняемость.

На площадке (2000 квадратных метров) на пересечении улиц Морской и Ломоносова, на 150 метров севернее дома №11 по улице Морской, может присутствовать до 2000 человек. Площадка (1000 квадратных метров) на пересечении улиц Лобова и Нахимова, в районе домов №8 и 10 по Нахимова, может принять до 1000 человек.

А вот сквер на улице Ленинградской, сценическая площадка и прилегающая территория площадью 5000 квадратных метров и вместимостью 5000 человек из Перечня теперь исключен. Вместо этой территории гражданам отводится площадка (1000 квадратных метров) на улице Мира, в районе разворотного кольца автобусов №11 и 29, предельная заполняемость – всего 1000 человек.