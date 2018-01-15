Декабрьские квитанции за капремонт начнут приходить сегодня

15 Января 2018 года, 11:16

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 15 января/ БИ-ПОРТ – В социальных сетях и некоторых СМИ сообщается, что Фонд капитального ремонта Мурманской области до сих пор не начал рассылку декабрьских квитанций из-за сбоя в биллинговой системе.

Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора пояснил, что перенос срока выпуска квитанций связан исключительно с длинными новогодними выходными.

«Фонд капитального ремонта Мурманской области сегодня начинает и до конца текущей недели завершит рассылку декабрьских квитанций. Подчеркну, что перенос срока выпуска квитанций связан исключительно с длинными январскими выходными», – написал Никора в своем Твиттере.