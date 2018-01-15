«Би-порт» сменил адрес

15 Января 2018 года, 11:50

МУРМАНСК/ 15 января/ БИ-ПОРТ – Информационное агентство «Би-порт» сменило прописку. Но не стоит переживать. Редакция осталась в Мурманске, однако переехала в новый офис.

Коллег и партнёров, а также северян, готовых поделиться своими новостями, ждём по адресу: улица Профсоюзов, 1. Дозвониться в редакцию можно по телефону +7 (8152) 56-78-90.

Для связи с «Би-портом» также можно воспользоваться электронной почтой: info@b-port.com, по вопросам рекламы вам ответят на reklama@b-port.com.

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