В Мурманской области установлены новые стандарты стоимости ЖКУ

15 Января 2018 года, 12:25

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 15 января/ БИ-ПОРТ – Правительство Мурманской области установило региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2018 год для муниципальных образований региона.

Региональный стандарт стоимости ЖКУ в Мурманске на одиноко проживающего гражданина составляет 5034,38 рублей в месяц; на одного члена семьи, состоящей из двух человек – 3446,61 рублей; на одного члена семьи, состоящей из трех человек – 2739,23; одного члена семьи, состоящей из четырех человек – 2627,86; одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек – 2428,20.

Региональный стандарт стоимости ЖКУ в Мурманске с учетом взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах на одиноко проживающего гражданина составляет 5274,38 рублей в месяц; на одного члена семьи, состоящей из двух человек – 3590,61 рублей; на одного члена семьи, состоящей из трех человек – 2841,23; одного члена семьи, состоящей из четырех человек – 2723,86; одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек – 2512,20.

Региональные стандарты по остальным муниципальным образованиям можно посмотреть здесь.