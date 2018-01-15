Начался прием заявок на участие в «Кадетских играх»

15 Января 2018 года, 13:31

МУРМАНСК/ 15 января/ БИ-ПОРТ – В областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова 24 февраля состоится военно-патриотический конкурс «Кадетские игры».

Программа конкурса включает в себя четыре этапа. Конкурс строевой подготовки «Хорош в строю – силен в бою» проводится по программе, включающей элементы строевой подготовки (согласно строевому уставу Вооруженных сил России). В конкурсе «#Кадеты-Live» команды представляют фото- или видео-ролики, снятые любыми доступными средствами, раскрывающие один день из жизни кадетов. На конкурс «Героям слава на все времена!» команда представляет литературно-музыкальную композицию военно-патриотической направленности, посвященную подвигам героев России на страже и защите Родины. Заключительным этапом состязаний станет квест-игра «Юные разведчики».

Все участники конкурса награждаются дипломами и памятными сувенирами. По результатам выступления участников жюри присуждает Дипломы за I, II и III места.

По итогам конкурса строевой подготовки самый инициативный, решительный и грамотный командир отделения получает звание «Лучший командир».

Заявки на участие принимаются по определенной форме до 20 февраля. Подробно ознакомиться с Положением о мероприятии и заполнить анкету-заявку можно на сайте Дворца культуры (Документы – Положения - Мероприятия Дворца).