Штрафы за побои предлагается отменить

15 Января 2018 года, 15:00

РОССИЯ/ 15 января/ БИ-ПОРТ – Правительственная комиссия по профилактике правонарушений рекомендовала МВД и Министерству юстиции до 1 июня 2018 года проработать вопрос об исключении санкции в виде штрафа из ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои».

Сейчас предусмотрены штрафы от 5 до 30 тысяч рублей. Если их отменят, то останется только два других вида наказания — до 15 суток административного ареста или до 120 часов обязательных работ. Штраф сохранится для лиц, не подлежащих административному аресту или обязательным работам – для инвалидов I и II групп, больных с заразными инфекциями и др.

В пресс-центре МВД «Известиям» сообщили, что ведомство также прорабатывает вопрос об отмене судмедэкспертизы при административных делах о побоях.

«В случае причинения только физической боли, фактически нет необходимости в проведении ни судебно-медицинской экспертизы, ни иных процессуальных действий, требующих значительных временных затрат, а следовательно, и административного расследования», — пояснили в МВД.

Речь идет не о первоначальной фиксации побоев в травмпункте, а об экспертизе, которую назначают правоохранительные органы в процессе расследования.

Побоями считаются действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие тяжелых последствий для здоровья. Как уголовное преступление их продолжают квалифицировать, если они нанесены повторно, а также «из хулиганских побуждений, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды».

Летом 2016 года статью о побоях декриминализовали, а в начале 2017 года побои в семье, совершенные впервые, также стали административным правонарушением.

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