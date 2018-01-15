Штрафы за побои предлагается отменить

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | Telegram | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравилаО редакции
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Филармония приглашает на открытие фестиваля «Музыкальное приношение» Филармония приглашает на открытие фестиваля «Музыкальное приношение»
«Би-порт» сменил адрес «Би-порт» сменил адрес
Петушиная десятка Петушиная десятка
Календарь праздничных и памятных дат на январь 2018 года Календарь праздничных и памятных дат на январь 2018 года
Пройдите тест и узнайте, какой вы путешественник Пройдите тест и узнайте, какой вы путешественник
 
 

Видеоновости16+

Нетрезвый Житель Апатитов въехал в магазин на угнанном тягаче
 
 
 
 

Курсы валют

Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-8°
6.7 м/с
давление 761.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

29 Декабря 2017, 12:30
29 Декабря 2017, 12:00
31 Августа 2017, 00:09
24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Оксана Терехова
Оксана Терехова:

Как разобраться в этих технологиях и какие из них применимы для мурманских компаний? Об этом «Би-порту» рассказала директор регионального филиала МТС Оксана Терехова

Татьяна Анишкевич
Татьяна Анишкевич:

Татьяна Анишкевич – руководитель отдела по работе с клиентами партнера белорусской форекс-компании ТелетрейдБел, которая включена в реестр Национального банка Республики Беларусь

Дмитрий Куликовский
Дмитрий Куликовский:

Топливные компании постоянно повышают качество предоставляемых услуг и продукции, внедряют новые технологии в производство и развивают клиентский сервис. Об этом и многом другом рассказывает Дмитрий Куликовский, директор департамента топлива и логистики ООО «Сёркл Кей Россия», представленного сетью АЗС Statoil

Артемий Лапполайнен
Артемий Лапполайнен:

Компьютерный бизнес, несмотря на кризис, продолжает динамично развиваться и оставаться одной из высоко конкурентных сфер экономики. Не является исключением и ситуация, сложившаяся на этом рынке в Мурманской области. О стратегии планирования и развития компании «Альфа» рассказал руководитель отдела корпоративных продаж Артемий Лапполайнен

Виктор Георги
Виктор Георги:

5 декабря в литературной гостиной Мурманской областной научной библиотеки состоится необычная презентация. Необычная в том, что заполярный читатель сможет принять участие в премьере сразу трех книг

 
 
 
 

Выбор редакции

Под Мончегорском развёрнут мобильный пункт обогрева
15 Января 2018, 15:10
Под Мончегорском развёрнут мобильный пункт обогрева
До 26 января 2018 года продлен срок приёма заявок на участие во Всероссийском конкурсе имени Выготского
15 Января 2018, 14:20
До 26 января 2018 года продлен срок приёма заявок на участие во Всероссийском конкурсе имени Выготского
В Мурманской области установлены новые стандарты стоимости ЖКУ
15 Января 2018, 12:25
В Мурманской области установлены новые стандарты стоимости ЖКУ
«Би-порт» сменил адрес
15 Января 2018, 11:50
«Би-порт» сменил адрес
 
 
 
 

Самое читаемое

В Мурманске автоледи сбила пешехода
15 Января 2018, 13:50
В сквере на Ленинградской больше нельзя проводить митинги
15 Января 2018, 10:02
Сильный ветер в Мурманской области сохранится до конца дня
15 Января 2018, 09:26
В Мурманской области установлены новые стандарты стоимости ЖКУ
15 Января 2018, 12:25
На побережье Баренцева моря обнаружено тело женщины
15 Января 2018, 17:03
В Мурмашах покалечили подростка за излишнюю болтливость
15 Января 2018, 17:00
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Штрафы за побои предлагается отменить
 
 
 
 
15 Января 2018 года, 15:00

Штрафы за побои предлагается отменить


РОССИЯ/ 15 января/ БИ-ПОРТ – Правительственная комиссия по профилактике правонарушений рекомендовала МВД и Министерству юстиции до 1 июня 2018 года проработать вопрос об исключении санкции в виде штрафа из ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои».

Сейчас предусмотрены штрафы от 5 до 30 тысяч рублей. Если их отменят, то останется только два других вида наказания — до 15 суток административного ареста или до 120 часов обязательных работ. Штраф сохранится для лиц, не подлежащих административному аресту или обязательным работам – для инвалидов I и II групп, больных с заразными инфекциями и др.

В пресс-центре МВД «Известиям» сообщили, что ведомство также прорабатывает вопрос об отмене судмедэкспертизы при административных делах о побоях.

«В случае причинения только физической боли, фактически нет необходимости в проведении ни судебно-медицинской экспертизы, ни иных процессуальных действий, требующих значительных временных затрат, а следовательно, и административного расследования», — пояснили в МВД.

Речь идет не о первоначальной фиксации побоев в травмпункте, а об экспертизе, которую назначают правоохранительные органы в процессе расследования.

Побоями считаются действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие тяжелых последствий для здоровья. Как уголовное преступление их продолжают квалифицировать, если они нанесены повторно, а также «из хулиганских побуждений, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды».

Летом 2016 года статью о побоях декриминализовали, а в начале 2017 года побои в семье, совершенные впервые, также стали административным правонарушением.

Фото: LinkedIn

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.

У вас есть новости, которые заслуживают внимания? Присылайте их нам!

 
 
 
 
1.
Российским банкам грозят миллионные штрафы
2.
На руководителей УК Ленинского района наложено штрафов на сумму более 7,59 млн
3.
Полиция «раскрыла» обстоятельства похищения человека в центре Мурманска
4.
Бывший пограничник из Норвегии арестован по обвинению в шпионаже
5.
В России ввели новую разновидность визы на въезд
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...

© ИА «Би-порт» 2005-2018

Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871

Учредитель и издатель (редакция) – ООО «Информационное агентство «Би-порт»

Главный редактор – Городецкий Вячеслав Валерьевич

Адрес редакции: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 1

Тел.: +7 (8152) 56-78-90

Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com

Содержимое сайта «Би-порт» (www.b-port.com) предназначено для детей старше 16 лет

Все права на материалы, опубликованные на сайте www.b-port.com, принадлежат редакции и/или авторам и охраняются в соответствии с законодательством РФ.

Использование материалов, опубликованных на сайте www.b-port.com допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал www.b-port.com, до или после цитируемого блока.

Полные правила использования материалов сайта для цитирования и иных целей изложены в разделе «Правила»