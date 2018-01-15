Под Мончегорском развёрнут мобильный пункт обогрева

15 Января 2018 года, 15:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 15 января/ БИ-ПОРТ – Со стороны Апатитов на трассе Р-21 «Кола» развернут подвижный пункт обогрева Главного управления МЧС России по Мурманской области. Об этом сообщил начальник ЦУКС Сергей Скшипик.

Напомним, сегодня ввиду погодных и дорожных условий на участке дороги Р-21 Кола с 1262 по 1266 километры временно вводилось реверсивное движение. В настоящее время проезд открыт в обычном режиме.

До конца суток на севере Мурманской области и в Мурманске наблюдается юго-западный ветер в порывах до 22 м/сек, позёмок.