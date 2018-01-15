Осуждённый ревдинской колонии стал победителем всероссийского конкурса

15 Января 2018 года, 19:12

РЕВДА/ 15 января/ БИ-ПОРТ – Осужденный ревдинской исправительной колонии строгого режима №23 принял участие во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских и творческих работ учащихся «Литературная Россия».

Под руководством учителя русского языка школы при колонии Марианны Селигерской им было подготовлено для художественной декламации знаменитое стихотворение Михаила Лермонтова «Молитва».

К творческому процессу подготовки к конкурсу подключилась и администрация учреждения. Сотрудниками воспитательного отдела ИК-23 в православном храме при колонии был снят, а затем смонтирован и отправлен на конкурс видеоролик чтения осуждённым данного известного произведения.

Работа успешно прошла предварительный отбор в номинации «Конкурс чтецов». А по итогам творческого состязания жюри присудило осужденному ревдинской колонии диплом «Победитель I степени».

По словам организаторов, данный конкурс проводился в рамках реализации Общероссийского инновационного проекта «Моя Россия» и направлен на изучение и популяризацию жизни и творческого наследия писателей, привлечение учащихся к творчеству и научно-исследовательской работе, пропаганде их учебных, научных и творческих достижений.