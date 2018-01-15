Андрей Сысоев на четвертом месте в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов СЗФО

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | Telegram | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравилаО редакции
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Филармония приглашает на открытие фестиваля «Музыкальное приношение» Филармония приглашает на открытие фестиваля «Музыкальное приношение»
«Би-порт» сменил адрес «Би-порт» сменил адрес
Петушиная десятка Петушиная десятка
Календарь праздничных и памятных дат на январь 2018 года Календарь праздничных и памятных дат на январь 2018 года
Пройдите тест и узнайте, какой вы путешественник Пройдите тест и узнайте, какой вы путешественник
 
 

Видеоновости16+

Полный выпуск программы «Новости»
 
 
 
 

Курсы валют

Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-8°
6.7 м/с
давление 761.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

29 Декабря 2017, 12:30
29 Декабря 2017, 12:00
31 Августа 2017, 00:09
24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Оксана Терехова
Оксана Терехова:

Как разобраться в этих технологиях и какие из них применимы для мурманских компаний? Об этом «Би-порту» рассказала директор регионального филиала МТС Оксана Терехова

Татьяна Анишкевич
Татьяна Анишкевич:

Татьяна Анишкевич – руководитель отдела по работе с клиентами партнера белорусской форекс-компании ТелетрейдБел, которая включена в реестр Национального банка Республики Беларусь

Дмитрий Куликовский
Дмитрий Куликовский:

Топливные компании постоянно повышают качество предоставляемых услуг и продукции, внедряют новые технологии в производство и развивают клиентский сервис. Об этом и многом другом рассказывает Дмитрий Куликовский, директор департамента топлива и логистики ООО «Сёркл Кей Россия», представленного сетью АЗС Statoil

Артемий Лапполайнен
Артемий Лапполайнен:

Компьютерный бизнес, несмотря на кризис, продолжает динамично развиваться и оставаться одной из высоко конкурентных сфер экономики. Не является исключением и ситуация, сложившаяся на этом рынке в Мурманской области. О стратегии планирования и развития компании «Альфа» рассказал руководитель отдела корпоративных продаж Артемий Лапполайнен

Виктор Георги
Виктор Георги:

5 декабря в литературной гостиной Мурманской областной научной библиотеки состоится необычная презентация. Необычная в том, что заполярный читатель сможет принять участие в премьере сразу трех книг

 
 
 
 

Выбор редакции

Под Мончегорском развёрнут мобильный пункт обогрева
15 Января 2018, 15:10
Под Мончегорском развёрнут мобильный пункт обогрева
До 26 января 2018 года продлен срок приёма заявок на участие во Всероссийском конкурсе имени Выготского
15 Января 2018, 14:20
До 26 января 2018 года продлен срок приёма заявок на участие во Всероссийском конкурсе имени Выготского
В Мурманской области установлены новые стандарты стоимости ЖКУ
15 Января 2018, 12:25
В Мурманской области установлены новые стандарты стоимости ЖКУ
«Би-порт» сменил адрес
15 Января 2018, 11:50
«Би-порт» сменил адрес
 
 
 
 

Самое читаемое

В Мурманске автоледи сбила пешехода
15 Января 2018, 13:50
В сквере на Ленинградской больше нельзя проводить митинги
15 Января 2018, 10:02
Сильный ветер в Мурманской области сохранится до конца дня
15 Января 2018, 09:26
В Мурманской области установлены новые стандарты стоимости ЖКУ
15 Января 2018, 12:25
На побережье Баренцева моря обнаружено тело женщины
15 Января 2018, 17:03
В Мурмашах покалечили подростка за излишнюю болтливость
15 Января 2018, 17:00
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Андрей Сысоев на четвертом месте в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов СЗФО
 
 
 
 
15 Января 2018 года, 15:26

Андрей Сысоев на четвертом месте в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов СЗФО


РОССИЯ/ 15 января/ БИ-ПОРТ – Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Северо-Западного федерального округа за 2017 год.

Лидерами медиарейтинга первых лиц стали Александр Ярошук (Калининград), Иван Цецерский (Псков) и Ирина Мирошник (Петрозаводск). Глава администрации Мурманска Андрей Сысоев занял в рейтинге четвертое место.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.

У вас есть новости, которые заслуживают внимания? Присылайте их нам!

 
 
 
 
1.
Марина Ковтун - на 20 месте в рейтинге губернаторов-блогеров
2.
Сбербанк возглавил рейтинг компаний 2017 года
3.
Марина Ковтун на 15 месте в медиарейтинге губернаторов в сфере ЖКХ
4.
В рейтинге коррупционных скандалов лидирует арест Улюкаева
5.
«Медиалогия» подготовила рейтинг мемов
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...

© ИА «Би-порт» 2005-2018

Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871

Учредитель и издатель (редакция) – ООО «Информационное агентство «Би-порт»

Главный редактор – Городецкий Вячеслав Валерьевич

Адрес редакции: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 1

Тел.: +7 (8152) 56-78-90

Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com

Содержимое сайта «Би-порт» (www.b-port.com) предназначено для детей старше 16 лет

Все права на материалы, опубликованные на сайте www.b-port.com, принадлежат редакции и/или авторам и охраняются в соответствии с законодательством РФ.

Использование материалов, опубликованных на сайте www.b-port.com допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал www.b-port.com, до или после цитируемого блока.

Полные правила использования материалов сайта для цитирования и иных целей изложены в разделе «Правила»