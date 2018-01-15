Марина Ковтун поручила в недельный срок сформировать график передачи лифтов управляющим компаниям

15 Января 2018 года, 15:42

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 15 января/ БИ-ПОРТ – «Вопиющим безобразием» на оперативном совещании назвала Марина Ковтун ситуацию с неработающими в домах лифтами. Глава региона поручила министерству энергетики и ЖКХ Мурманской области в недельный срок сформировать график передачи лифтов управляющим компаниям по каждому дому.

«Вопиющее безобразие! Представьте себе, что вы, скажем, пожилой человек и живёте выше 5 этажа без лифта. Или инвалид. Или молодая мама. Как вы будете себя чувствовать? Какой стороной поворачивается к людям программа капремонта, которой мы с таким трудом зарабатывали доверие? Тут поневоле возникает мысль: «Лучше бы вообще ничего не трогали!», – подчеркнула Ковтун.

Лифты сегодня отключены в 82 домах. В 43 до сих пор ведутся работы, в 39 лифты приняты, но не запущены.

Министр энергетики и ЖКХ пояснил, что период замены лифта занимает не менее 90 дней. Около 60 дней бригада из четырех человек ведет монтажные работы. Затем – пусконаладочный период, технические испытания и оформление всех разрешительных документов. Сроки начала и окончания работ по замене лифтов вывешивались в подъездах домов.

Начальник Государственной жилищной инспекции Мурманской области Алена Кузнецова добавила, что новые требования предписывают, чтобы в каждой эксплуатирующей лифты организации был обученный специалист. На данный момент такие аттестованные специалисты есть во всех управляющих компаниях, кроме одного ТСЖ.

Марина Ковтун поручила в недельный срок составить график передачи лифтов управляющим компаниям по каждому дому, довести график до сведения жильцов и контролировать его исполнение. Государственной жилищной инспекции поручено незамедлительно реагировать в случае поступления жалоб.