Полиция и Росгвардия смогут следить за беспилотниками

15 Января 2018 года, 16:40

РОССИЯ/ 15 января/ БИ-ПОРТ – Сотрудники полиции и Росгвардии могут получить полномочия рассматривать дела о нарушении правил использования воздушного пространства дронами. Соответствующие поправки в Кодекс России об административных правонарушениях (КоАП) Министерство транспорта России хочет внести в 2018 году.

Согласно российскому законодательству, любой беспилотник – это воздушное судно. Для согласования с авиационными органами его полета необходимо предоставить полетный план, получить разрешение и т.д. Кроме того, беспилотники не должны залетать в запретные зоны, например, в особо охраняемые объекты. Нарушение правил использования воздушного пространства влечет административную ответственность.

Как рассказали «Известиям» в Минтрансе, ведомство планирует включить в план нормотворческой деятельности на 2018 год разработку законопроекта о внесении изменений в КоАП. Должностных лиц органов внутренних дел и войск Нацгвардии планируется наделить полномочиями по составлению протоколов и рассмотрению дел об административных правонарушениях в части нарушения правил использования воздушного пространства дронами.

Весной этого года в России заработает процедура учета гражданских дронов, а до 1 сентября минтранс должен решить, как интегрировать беспилотники в воздушное пространство страны. Кроме того, в России прорабатывается вопрос о создании штатных подразделений для борьбы с дронами.