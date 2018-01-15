На побережье Баренцева моря обнаружено тело женщины

15 Января 2018 года, 17:03

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 15 января/ БИ-ПОРТ – В Териберке на берегу губы Корабельная Баренцева моря обнаружено тело женщины. Труп нашли туристы ещё 13 января. Сейчас личность погибшей устанавливается, сообщили «Би-порту» в Следственном комитете по Мурманской области.

Женщине на вид 35-45 лет, плотного телосложения, рост 160-170 см, чёрные средней длины волосы.

Погибшая была одета в вязанную шапку, синий пуховик, синие джинсы, чёрные сапоги, белую футболку, жёлтую кофту. На шее женщины было украшение – кулон в виде стрекозы.

Контактные телефоны для информации: 8 (815-53) 3-31-72, 8 (815-53) 3-31-91, 3-31-74.