Европарламент предложил сделать 9 мая государственным праздником

15 Января 2018 года, 17:30

МИР/ 15 января/ БИ-ПОРТ – 9 мая в странах Европейского союза может стать государственным праздником. Такую рекомендацию содержит резолюция Европарламента (ЕП), одобренная на последней сессии 2017 года, пишут «Известия».

Резолюция по гражданским правам ЕП была принята большинством (430) евродепутатов 12 декабря. Она содержит призыв сделать «9 мая общеевропейским праздником для укрепления чувства принадлежности к европейской семье». Документ был отправлен Европейской комиссии, Совету ЕС, уполномоченному по правам человека Евросоюза, правительствам и национальным парламентам стран — членов объединения.

«Резолюция носит рекомендательный характер и стала неким компромиссом годовой работы отдельных комитетов ЕП. Теперь странам предстоит решить — следовать ли призыву Европарламента и делать ли 9 мая выходным днем. Этот день является не только Днем Европы, но также для многих в ЕС эта дата ассоциируется с Днем Победы», — заявил европарламентарий Томаш Здэховски.

В странах ЕС откликнулись на предложение. В Латвии, например, правозащитники подготовили петицию в поддержку учреждения нового праздника. Лидер «Объединения против нацизма» Янис Кузинс заявил «, что сбор подписей начнется уже в этом месяце (всего нужно собрать 10 тысяч подписей, чтобы сейм занялся вопросом).

В Евросоюзе 9 мая считается Днем Европы, так как в этот день в 1950 году была обнародована Декларация Шумана, которая привела к созданию Европейского объединения угля и стали (предшественник ЕС). День Победы отмечается 8 мая — на день раньше, чем в России.