На повреждения иллюминации в Мурманске специалисты реагируют оперативно

15 Января 2018 года, 17:20

МУРМАНСК/ 15 января/ БИ-ПОРТ – Сотрудники МАУК «Мурманские городские парки и скверы» постоянно следят за исправностью городской иллюминации.

Иногда что световое оформление того или иного места отдыха страдает от безответственного отношения горожан. За период новогодних праздников специалистам учреждения пришлось ремонтировать объекты в нескольких парках Мурманска. Так, на площади «Пять Углов» были оборваны провода на светодиодных композициях «Лето-Осень» и «Зима-Весна», а также гирлянды на больших елочных шарах. В сквере на улице Марата хулиганы испортили эльфийские ели. Повреждены световые конструкции в Рябиновой аллее и в сквере на улице Хлобыстова.

«Большинство из украшений восстанавливается незамедлительно, — рассказывает директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай. — Однако бывают случаи, когда композицию приходится демонтировать, и работать с ней в цеху».

Недавние примеры — городская скульптура трески, расположенная на улице Пушкинская, лишилась плавника, а в зоне отдыха возле озера Глубокое поврежден снеговик. Ремонтировать эти объекты будут в мастерской, времени на восстановление уйдет немало.

Специалисты МАУК «Мурманские городские парки и скверы» убедительно просят горожан бережно относиться к световым конструкциям, возле каждой из них установлена яркая табличка, напоминающая, что за объектами ведется круглосуточное видеонаблюдение.

«Световые конструкции находятся под напряжением — не стоит дергать за провода, — поясняет Накай. — Если использовать украшения по назначению, то есть просто любоваться и фотографироваться на их фоне, они еще долго будут радовать северян своей красотой».

Скоро новогодние елки и праздничные консоли отправятся на склад, другие световые украшения останутся до весны.

АГМ