В Мурманске принимают предложения по благоустройству городской среды

15 Января 2018 года, 17:46

МУРМАНСК/ 15 января/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Мурманске начали работу пункты сбора предложений в муниципальную программу формирования комфортной городской среды. 17 специальных урн установлены в библиотеках города, управлениях округов и в кинотеатрах «Мурманск» и «Северное сияние».

С 2017 года в рамках проекта работает общественная комиссия, в состав которой вошли уважаемые мурманчане: общественники и активисты. Комиссия рассматривает каждое предложение и замечание, затем принимается решение о включении объекта в программу. Теперь участие горожан в принятии решений расширилось и вышло на новый уровень.

«Проект по формированию комфортной городской среды набирает обороты, все больше жителей принимают в нем участие, – подчеркнула куратор проекта «Комфортная городская среда», заместитель председателя Совета депутатов Мурманска Тамара Прямикова. – Новая форма работы с населением дает возможность каждому мурманчанину повлиять на облик родного города».

Сбор предложений продлится до 9 февраля. По итогам их рассмотрения будет организовано рейтинговое голосование. Проекты, получившие максимальную народную поддержку, начнут реализовываться уже в 2018 году.

Стоит отметить, что Мурманск – город, в котором успешно воплощаются в жизнь общественные инициативы. Проекты по благоустройству городских территорий реализуются с учетом мнений горожан и с их помощью. Примеров тому много: памятники, зоны отдыха, социальные программы.

Адреса пунктов сбора предложений:

Информационный интеллект-центр Центральная городская библиотека (проспект Кольский, 93);

Информационный интеллект-центр филиал №1 (ул. З. Космодемьянской, 9);

Информационный интеллект-центр филиал №2 (ул. Нахимова, 17);

Информационный интеллект-центр филиал №5 (ул. Чумбарова-Лучинского, 40/3);

Информационный интеллект-центр филиал №6 (ул. Генерала Фролова, 4/6);

Информационный интеллект-центр филиал №8 (ул. Свердлова, 8/6);

Информационный интеллект-центр филиал №9 (ул. Карла Маркса, 38/1);

Информационный интеллект-центр филиал №10 (проспект Героев-североморцев, 38);

Информационный интеллект-центр филиал №11 (ул. Капитана Орликовой, 19);

Информационный интеллект-центр филиал №22 (ул. Халтурина, 3);

Информационный интеллект-центр филиал №23 (проезд Капитана Тарана, 14);

Информационный интеллект-центр филиал №24 (ул. Шабалина, 59);

Управление Ленинского административного округа города Мурманска (проспект Героев-североморцев, д. 33);

Управление Первомайского административного округа города Мурманска (проспект Кольский, 129/1);

Управление Октябрьского административного округа города Мурманска (ул. Комсомольская, 10);

Кинотеатр «Мурманск» (ул. Полярные Зори, 51/33);

Кинотеатр «Северное сияние» (проспект Ленина, 32).

АГМ