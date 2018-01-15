В Мурманской области формируется лицензионная комиссия ЖКХ

15 Января 2018 года, 18:45

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 15 января/ БИ-ПОРТ - В конце прошлого года Губернатор Мурманской области объявила о создании лицензионной комиссии по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами в Мурманской области.

В соответствии с Жилищным кодексом в новом составе лицензионной комиссии не менее чем одна треть ее членов должна быть представлена саморегулируемыми организациями, общественными объединениями и иными некоммерческими организациями, осуществляющими общественный жилищный контроль.

В настоящее время, лицензирование деятельности управляющих организаций самый эффективный механизм контроля со стороны государства в сфере ЖКХ, поскольку деятельность «управляшек» без лицензий невозможна.

Как стало понятно из опубликованного на сайте Государственной жилищной инспекции по Мурманской области списка, в состав комиссии претендуют войти двенадцать соискателей из общественных объединений и государственных органов регулирующих ЖКХ в Мурманской области.

Одним из участников конкурса значится Олеся Лещенко, руководитель общероссийской Ассоциации управляющих организаций «Новое качество». Это объединение управляющих организаций базируется в г. Москве и носит федеральный характер. Возникает вопрос, как столичная жительница планирует принимать участие в заседаниях лицензионной комиссии, ведь они проводятся в Мурманске и достаточно регулярно? Или она предполагает участвовать в заседаниях комиссии заочно, но таких комиссий в стране больше восьмидесяти?

Вероятно, жители Мурманской области больше заинтересованы, чтобы в нашем регионе в состав лицензионной комиссии входили специалисты, знающие наши управляющие организации не понаслышке, со всеми их плюсами и минусами.

Окончательный состав комиссии по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами в Мурманской области, вероятно, будет утвержден до конца января.