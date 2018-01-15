Циклон в Норвежском море «диктует» свои правила Кольскому полуострову

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 января/ БИ-ПОРТ - 16-17 января погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия глубокого обширного циклона с центром в Норвежском море. По данным Мурманского гидрометцентра, сегодня на территории области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Температура воздуха -5-10 градусов, в центральных районах при прояснениях до -15 градусов, гололедица.
На юге Баренцева моря наблюдается ветер южный, юго-западный 17-22 м/с.
Сегодня утром в Мурманске температура воздуха -8 градусов, ветер южный 8-11 м/с.