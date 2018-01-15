Как изменятся пенсии в 2018 году

16 Января 2018 года, 09:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 января/ БИ-ПОРТ – Пенсионный фонд России пояснил повышение страховых пенсий в 2018 году. С 1 января текущего года страховые пенсии (включая фиксированную выплату) неработающих пенсионеров были проиндексированы на 3,7%. Стоимость пенсионного балла составила 81,49 рубля (в 2017 году – 78,58 рубля). Размер фиксированной выплаты после индексации составит 4982,9 рублей в месяц.

В Мурманской области размер фиксированной выплаты после индексации составил 7474,35 рублей – для граждан, отработавших не менее 15 лет в районах Крайнего Севера и имеющих страховой стаж не менее 20 лет у женщин и не менее 25 лет у мужчин, и 6976,06 рублей – для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера.

В августе 2018 года Пенсионный фонд проведет корректировку страховых пенсий работавших в 2017 году пенсионеров.