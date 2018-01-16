Лаборатория по охране окружающей среды и химического анализа ПАО «ММТП» получила аккредитацию

16 Января 2018 года, 09:44

МУРМАНСК/ 16 января/ БИ-ПОРТ - Мурманский морской торговый порт последовательно реализует масштабную экологическую программу и проводит санитарно-профилактические мероприятия, в том числе, для повышения доверия к результатам мониторинга состояния окружающей среды и воздуха рабочей зоны.

Недавно Лаборатория по охране окружающей среды и химического анализа ПАО «Мурманский морской торговый порт» получила официальное подтверждение соответствия критериям аккредитации и подтвердила техническую компетентность при проведении исследований вод, атмосферного воздуха, воздуха рабочей зоны, производственных помещений, рабочих мест, а также территории жилой застройки, жилых и общественных зданий и помещений.

Аккредитация лаборатории проводилась группой независимых экспертов Федеральной службы по аккредитации, которые провели проверку лабораторного оборудования на соответствие строгим нормам Государственной системы обеспечения единства измерений. Особое внимание было уделено сотрудникам Лаборатории по ООС и ХА, сравнительным межлабораторным испытаниям и аудиту нормативных документов. На основе выводов экспертной комиссии Лаборатория ООС и ХА ПАО «ММТП» была оценена технически компетентной для проведения контрольных испытаний.

Отныне Лаборатория торгового порта внесена в Реестр аккредитованных организаций, включая Национальную часть Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий Таможенного союза.