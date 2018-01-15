В Мурманской области начинается отбор участников в общественную молодежную палату

16 Января 2018 года, 10:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 января/ БИ-ПОРТ – Правительство Мурманской области подписало постановление о порядке определения представителей от правительства региона в состав общественной молодежной палаты при Мурманской областной думе. Министерству по внутренней политике и массовым коммуникациям поручено организовать проведение двухэтапного конкурсного отбора.

В конкурсе могут участвовать физические лица от 18 до 35 лет включительно, проживающие на территории Мурманской области. Право на выдвижение участников предоставляется молодежным и детским общественным объединениям региона, исполнительным органам государственной власти, некоммерческим организациям, трудовым коллективам, образовательным организациям и молодежным коллегиальным совещательным органам.

Первый этап конкурса заключается в оценке комиссий предоставленных на конкурс документов. Второй этап проходит в форме собеседования. Критериями оценки участников являются опыт работы, понимание сущности деятельности молодежной палаты и собственной роли в ее работе, а также знания по вопросам социально-экономического развития региона.