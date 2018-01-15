Будь на связи с «Би-портом»

16 Января 2018 года, 10:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 января/ БИ-ПОРТ – Социальные сети давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. С их помощью мы не только общаемся с друзьями, но и потребляем, производим и делимся различным контентом. «Би-порт» начал выходить на основные площадки более семи лет назад. В 2010 году профиль был зарегистрирован в сервисе коротких сообщений Twitter, в 2011 году появилась страница на Facebook.

В 2012 году пользователям «Вконтакте» стало доступно сообщество агентства. Новый 2018 год ознаменовался новым рубежом для «Би-порта» - паблик собрал более 10 тысяч подписчиков. Цифра немалая. Нас читают не только в Мурманске и Мурманской области: подписчиками агентства являются жители Северо-Запада, центра, южных городов России, а также Украины, Беларуси и, конечно, Финляндии и Норвегии.

Сегодня страница агентства в Facebook насчитывает более тысячи подписчиков и почти тысячу так называемых поклонников. В Twitter за нашими новостями следят около двух тысяч человек. Идя в ногу со временем, «Би-порт» создал Telegram-канал, который позволяет оперативно узнавать о новостях на сайте. Кроме того, любой гражданин может стать соавтором новостей на сайте – достаточно отправить нам Телеграмму (сообщение телеграмм-боту), и заслужившая внимания информация станет новостью на сайте.

«Би-порт» дорожит своими читателями, поэтому мы не навязываем никаких условий и не берём за это деньги. Главная ценность, которой мы придерживаемся – оперативный и качественный контент, доступный пользователям в любой точке мира тем способом, который они предпочитают.