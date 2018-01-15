В Мурмашах прошел вечер памяти Виталия Мешкова

16 Января 2018 года, 10:30

МУРМАШИ/ 16 января/ БИ-ПОРТ - 13 января, в день 85-летия легендарного кольского энергетика в поселке Мурмаши состоялся вечер памяти Виталия Мешкова. В этот день в местном доме культуры своими воспоминаниями делились люди, знавшие Виталия Николаевича и много лет работавшие вместе с ним.

Участники вечера ознакомились с экспозицией музея Кольской энергосистемы, фотографиями из личного архива Виталия Мешкова, возложили венки к мемориальной доске, установленной в минувшем декабре на здании «Колэнерго».

Лейтмотивом вечера стала цитата из книги воспоминаний Виталия Николаевича Мешкова «Моя жизнь. Моё призвание. Моя судьба»: «Энергетик - профессия романтическая, напрямую связанная с людьми. Не с линиями, подстанциями, турбинами, а с людьми. Ведь провода не просто так натянуты, они ведут к человеку. Я так привык. И не только я – всё наше поколение энергетиков такие же чудаки. Очень надеюсь, что это отношение удастся передать следующим поколениям. И главной наградой для меня станет тот факт, что энергетика, как общественное достояние, как и прежде будет служить всем людям, нашим потомкам».

Участие в мероприятии приняли руководители и работники энергопредприятий Мурманской области: филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго», филиала Кольский ПАО «ТГК-1», филиала АО «СО ЕЭС» Кольское РДУ, Кольской атомной станции, представители муниципальных властей Кольского района и поселка Мурмаши. Также на памятный вечер приехали ветераны-энергетики из Санкт-Петербурга и Петрозаводска, коллеги из финских энергокомпаний.