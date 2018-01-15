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Артемий Лапполайнен
Артемий Лапполайнен:

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Главная » НОВОСТИ » «Олкон» поддержал проведение второго фестиваля новогодней сказки «Морозко»
 
 
 
 
16 Января 2018 года, 10:43

«Олкон» поддержал проведение второго фестиваля новогодней сказки «Морозко»


ОЛЕНЕГОРСК/ 16 января/ БИ-ПОРТ - АО «Олкон» (входит в ПАО «Северсталь») второй год подряд поддерживает межмуниципальный фестиваль-конкурс новогодней сказки «Морозко», прошедший 12-14 января в Оленегорске.

Участников и организаторов фестиваля в видеообращении поприветствовала народная артистка СССР Инна Чурикова, сыгравшая одну из главных ролей в фильме «Морозко». Именно в окрестностях Оленегорска проходили съемки зимних сцен знаменитой сказки Александра Роу. Этот факт и лег в основу идеи проведения фестиваля-конкурса новогодней сказки «Морозко», который впервые состоялся в 2017 году.

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За три дня творческие коллективы Мурманской области представили 10 спектаклей на новогоднюю тематику.

«Компания «Северсталь» уже второй год поддерживает фестиваль. В этом году в конкурсе представлены десять спектаклей, что в два раза больше, чем в 2017-м, что является подтверждением растущей популярности фестиваля», – отметил на торжественной церемонии открытия исполнительный директор «Олкона» Алексей Борисов.

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Жюри под председательством доцента кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников Санкт-Петербургского государственного института культуры, актера, режиссера и драматурга Евгения Слесаря оценивали мастерство и артистизм творческих коллективов.

В рамках фестиваля спектакли посмотрели около 3 тыс. зрителей. Главный приз конкурса выиграл творческий коллектив «Светоч» из города Полярные Зори.

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