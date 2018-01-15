Гидрологической станции Кола исполнилось 140 лет

16 Января 2018 года, 11:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 января/ БИ-ПОРТ – Гидрологической станции Кола 15 января исполнилось 140 лет. В середине XIX века Кольский север был мало изучен. Метеорологические данные представляли большую ценность для мореплавания и освоения Мурманского берега, поэтому было принято решение о начале производства метеонаблюдений в единственном городе на Кольском полуострове - Коле.

В первые послереволюционные годы советским Правительством была разработана комплексная программа по освоению Кольского полуострова, включающая и его электрофикацию. Проектировщикам будущих электростанций нужны были данные о водоэнергетических ресурсах рек. В 1927 года для изучения гидрологического режима рек Кола и Тулома на станции Кола была образована гидрологическая группа. Гидрологами были открыты постоянно действующие водомерные посты, оборудованы гидрометрические створы.

Во время Великой Отечественной войны гидрометстанция Кола не прекращала свою работу. Гидрометеорологические данные использовались для нужд обороны. В послевоенные годы были выполнены значительные по масштабу гидрографические исследования рек района.

В настоящее время гидрологическая станция Кола продолжает дальнейшее изучение гидрологического режима рек и озер. На постах осуществляются гидрологические наблюдения, выполняются работы по государственному учету вод, контролируется состояние атмосферного воздуха и поверхностных вод суши, проводятся агрометеорологические работы, готовятся материалы по международной гидрологической программе ЮНЕСКО.

Гидрологическая станция Кола является обладателем Почетного свидетельства векового пункта наблюдений.