В региональном управлении СКР состоялось торжественное мероприятие, посвящённое семилетию Следкома

16 Января 2018 года, 11:17

МУРМАНСК/ 16 января/ БИ-ПОРТ – В соответствии с Указом президента 15 января 2011 года в системе государственных органов образована независимая федеральная следственная структура – Следственный комитет, подчинённый исключительно президенту.

В связи с очередной годовщиной со дня образования Следственного комитета, вчера в региональном следственном управлении СК России под председательством и. о. руководителя следственного управления полковника юстиции Андрея Ефремова состоялось торжественное мероприятие.

В мероприятии приняли участие руководство регионального СК России, сотрудники аппарата следственного управления и ряда территориальных следственных отделов, губернатор Мурманской области, председатель Мурманской областной думы, а также представители органов государственной власти и правоохранительных органов.

Открыв торжественное совещание, Ефремов поздравил коллег с профессиональным праздником и проинформировал собравшихся о достигнутых результатах деятельности.

«Со дня образования управления расследовано более 10 тысяч уголовных дел. Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений в области превысила 95%. В результате нашей работы процессуально-следственным путем только за истекший год в два раза снижена задолженность по выплате заработной платы в регионе. 10 тысячам работникам предприятий выплачено 400 млн заработанных ими рублей; государству возвращено более четверти млрд рублей сокрытых налогов», – отметил он.

В торжественной обстановке были награждены сотрудники, добившиеся положительных результатов в служебной деятельности. Правами Председателя Следственного комитета России поощрено медалями «За безупречную службу» I, II и III степени шесть сотрудников следственного управления. Также, в ходе мероприятия были вручены Почётные грамоты, благодарности и благодарственные письма офицерам следственного управления за достижение высоких результатов в служебной деятельности, личный вклад в дело борьбы с преступностью объявлены.

В завершении мероприятия и. о. руководителя следственного управления поздравил коллег с памятной датой и пожелал успехов в службе.