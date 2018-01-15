Представители правительства Мурманской области участвуют в Гайдаровском форуме «Россия и мир: цели и ценности»

16 Января 2018 года, 12:03

РОССИЯ/ 16 января/ БИ-ПОРТ – Заместитель губернатора Мурманской области Роман Дурягин и министр экономического развития региона Елена Тихонова примут участие в ежегодном Гайдаровском форуме «Россия и мир: цели и ценности».

Очередной форум, организованный на своей площадке Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте России и Ассоциацией инновационных регионов России, начнет работу сегодня, 16 января.

Форум выступает важным источником информации о главных тенденциях социально-экономического и политического развития, состоянии бизнес-среды и инвестиционного климата России и мира.

На площадке форума члены правительства страны, представители исполнительной власти субъектов, авторитетные российские и зарубежные эксперты, политические деятели и предприниматели обсудят современные вызовы для государственного управления, вопросы внедрения проектной деятельности в органах власти и др.

Ключевым событием первого дня форума будет пленарная дискуссия «Цели и ценности».