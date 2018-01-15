Гражданина Таджикистана забрали со свадьбы в Кандалакше и выдворили из страны

16 Января 2018 года, 12:24

КАНДАЛАКША/ 16 января/ БИ-ПОРТ – Семейная жизнь гражданина Таджикистана началась с испытаний. Мужчина находился на территории России в Кандалакше незаконно, поэтому в его отношении было вынесено постановление суда о выдворении.

Времени зря иностранец не терял. Сотрудники полиции, выехавшие по адресу его нахождения, попали на свадьбу. В этот день у гражданина Республики Таджикистан была назначена регистрация брака с гражданкой Российской Федерации, по всей видимости, с целью его легализации на территории России.

«Мужчина был задержан полицейскими и доставлен в ЗАГС, где ему была предоставлена возможность узаконить свои отношения с жительницей г. Кандалакша», - сообщили в УФССП по Мурманской области.

После регистрации брака мужчина был препровожден в специальный центр временного содержания иностранных граждан, но без супруги. После оформления всех необходимых документов, в январе 2018 года, нелегал был выдворен в Республику Таджикистан.