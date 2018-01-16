Подавляющее большинство жителей области не получают «тревожных смс»

16 Января 2018 года, 13:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 января/ БИ-ПОРТ – Более половины жителей Мурманской области не получают уведомлений от МЧС о чрезвычайных ситуациях, штормовых предупреждениях, ухудшения погодных условий и прочей предостерегающей информации. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого в паблике «Погода в Мурманске». При этом из тех, кто всё же получает подобные сообщения, 31,5% опрошенных в новом году таковых ещё на своём телефоне не видели.

Поводом для изучения данного вопроса послужила конфузная ситуация 13 января – некоторым жителям Заполярья (по данным опроса около 1,6%) пришло сообщение об усилении ветра до 23 м/с и похолодании до -35 градусов. Показатели для нас невероятные. Как выяснилось, данный прогноз был предназначен для Красноярского края. Почему такие смс-ки получили жители Мурманской области – загадка. В МЧС пояснить причину произошедшего не смогли, предложив обратиться к операторам сотовой связи.

«Во многом смс-рассылка зависит от возможностей сотовых операторов. Обратитесь в call-центр своего поставщика связи», - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области. В ведомстве отметили, что смс-оповещение, ввиду особенностей и ограничений, вызванных покрытием сотовой связи, техническими возможностями самих операторов связи, не является основным способом информирования.

В ближайшее время «Би-порт» рассчитывает получить ответы от мобильных операторов касательно реализации смс-оповещения о чрезвычайных ситуациях в Мурманской области.