Директор мурманской фирмы погасил задолженность по зарплате под давлением прокуратуры

16 Января 2018 года, 13:28

МУРМАНСК/ 17 января/ БИ-ПОРТ – Прокуратура добилась выплаты заработной платы работникам ООО «Строй.Монтаж.Регион». Сумма задолженности превышала 3 млн рублей.

организации вынесено постановление о возбуждении дела в отношении директора компании об административном правонарушении. Должностное лицо признано судом виновным в совершении названного административного правонарушения и ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

«Кроме того, директору организации внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено, директор организации привлечен к дисциплинарной ответственности», - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

В настоящее время после вмешательства прокуратуры задолженность по оплате труда перед работниками погашена в полном объеме, их права восстановлены.