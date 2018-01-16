Что знают школьники о деньгах?

16 Января 2018 года, 14:30

РОССИЯ/ 16 января/ БИ-ПОРТ – Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования, посвященного теме финансовой грамотности детей, проведенного среди школьников в возрасте от 12 до 17 лет.

Подавляющее большинство опрошенных школьников (87%) получают деньги на карманные расходы (среди 12-14-летних – 84%, среди 15-17-летних – 90%).

Интересно, что подростки разных возрастов, отвечая на вопрос, как бы они хотели распорядиться личными деньгами, демонстрируют общую тенденцию к сбережению (82%), а не потреблению (18%): 51% школьников готовы отложить часть, 31% –- всю сумму, и только 18% считают нужным потратить их по своему усмотрению (вопрос задавался о 5000 рублей).

Более того, у 40% опрошенных уже есть сбережения: в обеих возрастных группах сопоставима доля тех, кто обладает накоплениями. Среди школьников от 12 до 14 лет 38% и 43% – от 15 до 17 лет.

Школьники активно используют разные финансовые инструменты: почти треть в группе 15-17-летних (32%) имеют банковскую карту, четверть (24%) – электронный кошелек и 22% – мобильное приложение, позволяющее совершать платежи. Банковская карта (34%), электронный кошелек (19%) и мобильное приложение (19%) лидируют среди категорий платежных средств, которыми школьники хотели бы начать пользоваться.

Умение управлять деньгами – необходимый навык для образованного человека. 22% опрошенных школьников старших классов согласны с этим.

При этом среди 15-17-летних каждый пятый (20%) скорее считает свою осведомленность в финансово-экономической сфере недостаточной и хотел бы получить более обширные познания. В то же время респонденты демонстрируют владение финансово-экономической терминологией: понятия «кредит», «кредитная карта», «обмен валюты», «мобильный банк», «денежные переводы» знакомы как минимум 50% школьников обеих возрастных групп. Но дополнительные сведения в области экономики и финансов опрошенные сочли более важными и нужными, чем углубленное изучение юриспруденции и права, инженерных и технических наук, медицины и фармацевтики.

«Очень важно, чтобы выпускники школ, выходя в самостоятельную жизнь, обладали не только теоретическими знаниями, но и навыками, которые пригодятся им во взрослой жизни, в том числе навыками предпринимательской деятельности. Это позволит им быть успешными в бизнесе, если они выберут эту дорогу, или просто вдумчиво рассчитать домашний бюджет. Учитывая этот фактор, Центробанком России и Просвещением выпущен учебно-методический комплекс «Основы финансовой грамотности», который органично интегрируется с процессами, встречающимися школьникам в повседневной жизни и, надеюсь, поможет в познании этой интересной и важной сферы», – сообщил Дмитрий Климишин, управляющий директор АО «Издательство «Просвещение».