Во время Крещения в Мурманске ограничат движение

16 Января 2018 года, 14:46

МУРМАНСК/ 16 января/ БИ-ПОРТ – В целях обеспечения безопасности дорожного движения во время празднования Крещения Господня будут запрещены:

– остановка транспортных средств по проспекту Героев-североморцев от остановки «Семёновское озеро» до улицы Туристов в обоих направлениях, по проезду вдоль 178 квартала в обоих направлениях с 23:00 18 января до окончания мероприятия 19 января;

– правый поворот с проспекта Героев-североморцев на Верхне-ростинское шоссе с 23:00 18 января до окончания мероприятия 19 января;

– въезд с Верхне-Ростинского шоссе на проспект Героев североморцев с 23:00 18 января до окончания мероприятия 19 января.

АГМ