ВБРР снижает ставки по ипотечным и потребительским кредитам

16 Января 2018 года, 15:50

Всероссийский банк развития регионов улучшил условия потребительского и ипотечного кредитования для частных клиентов: снижены ставки по потребительским кредитам, а также по кредитам на приобретение готового и строящегося жилья. Теперь предложения по ипотечному кредитованию начинаются от 9,30 процентов годовых при наличии страхования, по потребительским кредитам – от 11,90 процентов годовых при наличии страхования. Изменения коснулись и таких продуктов как «Рефинансирование потребительских кредитов сторонних банков», «Рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков» и «Ипотека с материнским капиталом».

Программами ипотечного и потребительского кредитования ВБРР могут воспользоваться сотрудники предприятий-партнеров банка, держатели зарплатных карт ВБРР, работники государственных и муниципальных бюджетных учреждений. Размер кредита определяется индивидуально на основании подтвержденного ежемесячного дохода заемщика / заемщиков. Подать заявку на получение кредита вы можете, обратившись в любой офис ВБРР, либо к персональному менеджеру.

Подробно ознакомиться с условиями ипотечных продуктов можно на сайте банка или по телефону контакт-центра: 8 (800) 700-03-49 круглосуточно, звонок по РФ бесплатный.

В Мурманске операционный офис банка АО «ВБРР» находится по адресу: ул. Самойловой, дом 6. Тел.: (8152) 45-70-76, 45-71-60.