Для водки подготовили специальный ГОСТ

16 Января 2018 года, 16:04

РОССИЯ/ 16 января/ БИ-ПОРТ – Для российской водки разработан новый стандарт: ГОСТ «Российское качество. Классическая водка. Технические условия». Планируется, что он вступит в силу 1 января 2019 года, сообщили «Известиям» в Росстандарте. ГОСТ еще не утвержден, это его рабочее название.

Писать в названии напитка «Классическая водка» производители смогут и дальше, даже если будут изготавливать ее не по новому ГОСТу. Если напиток будет производиться по новому стандарту, на этикетке будет указано, что водка соответствует требованиям ГОСТа «Российское качество. Классическая водка. Общие технические условия».

Из текста ГОСТа следует, что новая разновидность напитка — это прозрачная жидкость без посторонних включений и осадка, бесцветная. Она должна иметь мягкий вкус и характерный аромат. Крепость — 40%. Обычная же водка допускает содержание спирта от 37,5 до 56%.

Кроме того, в новом стандарте содержится требование, что «все стадии производства, включая бутилирование, осуществляют на территории Российской Федерации». Пшеница или рожь, из которых изготавливается спирт, должны быть выращены без пестицидов и различных удобрений.

Вода для классической водки подходит только смягченная, к ней есть дополнительные требования по химическому составу. При изготовлении нового спиртного напитка необходимо использовать воду из скважин. К обычным водкам таких требований нет. Разработчики ГОСТа рассказали, что при написании свода правил опирались на свои многолетние исследования.

«Хотели сделать действительно русскую водку, которую бы выпускали лишь в России. Особенно важно это было сделать на фоне того, что некоторые страны мира изготавливают такие напитки и на этикетках пишут — «Русская водка», — пояснили в лаборатории технологии ликеро-водочного производства Всероссийского НИИ пищевой биотехнологии, которая участвовала в разработке ГОСТа.