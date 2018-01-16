Мужчины и женщины практически одинаково относятся к браку

16 Января 2018 года, 18:50

РОССИЯ/ 16 января/ БИ-ПОРТ – За пять лет снизилось число женщин, планирующих официально оформить фактический брак, свидетельствует исследование Росстата, с результатами которого ознакомились «Известия».

В 2017 году 40,8% женщин, живущих с мужчиной, собирались замуж, а пятью годами ранее — 43,7%. В случае беременности до рождения ребенка в прошлом году в загс собирались 56,7% (60,1% в 2012). Доля женщин, которые намеревались выйти замуж после рождения ребенка, снизилась за пять лет с 64,7 до 55,3%.

Взгляды мужчин на брак меньше изменились. В 2017 году намеревались жениться 39% мужчин, проживающих с женщиной (37% в 2012 году), 53,5% готовящихся стать отцами (53,7% в 2012) и 52,5% молодых пап (58,3% в 2012). Разрыв между количеством женщин и мужчин, планирующих отправиться в загс, сократился, и отношение полов к браку стало практически идентичным.

По словам старшего научного сотрудника Института демографии НИУ ВШЭ Екатерины Щербаковой, общество развивается, мужчины и женщины получают больше свобод. Отойти от традиционной модели семьи позволило снижение детской смертности. Детей в семье рождается меньше, а у родителей появляется больше вариантов выстраивания отношений.