ПАО «Мурманская ТЭЦ» проводит акцию для юридических лиц

16 Января 2018 года, 18:30

МУРМАНСК/ 16 января/ БИ-ПОРТ - ПАО «Мурманская ТЭЦ» объявляет акцию «Выгодный договор». Собственникам нежилых помещений в многоквартирных домах предлагается направить заявку на заключение договора теплоснабжения. Абонентам не будут начислены пени и неустойки за бездоговорной период потребления тепловой энергии при направлении заявки до 20 февраля 2018 года. Акция носит разовый характер.

«Согласно действующему законодательству с 1 января 2017 года все собственники нежилых помещений обязаны перейти на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями. Подчеркну, что договор теплоснабжения может быть заключен только с собственником помещения. Как правило, в жилых домах располагается большое количество офисов, магазинов, аптек, предприятий сферы услуг, — отметил директор по сбыту ПАО «Мурманская ТЭЦ» Александр Парский. — Мы ведем систематическую работу по заключению договоров, выявляем факты бездоговорного потребления тепловой энергии и взыскиваем задолженность в судебном порядке. Обратиться с заявкой на заключение договора выгодно в первую очередь самим предпринимателям: например, размер пени и неустойки для владельца нежилого помещения площадью 100 кв. м за год составит порядка 9 тысяч рублей».

Заявку на заключение договора теплоснабжения можно направить:

- по электронной почте es@mtec.tgc1.ru;

- по факсу (8152) 28-00-96;

- по адресу 183032, г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д.11а.

Телефон отдела сбыта ПАО «Мурманская ТЭЦ» для консультации юридических лиц: (8152) 280-084, 280-076.