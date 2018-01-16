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Главная » НОВОСТИ » Марина Ковтун поздравила Следком с годовщиной создания Следственного комитета России
 
 
 
 
16 Января 2018 года, 16:27

Марина Ковтун поздравила Следком с годовщиной создания Следственного комитета России


МУРМАНСК/ 16 января/ БИ-ПОРТ – В региональном следственном управлении СК России Марина Ковтун приняла участие в торжественном собрании, посвященном Дню образования Следственного комитета России.

Поздравляя сотрудников управления с праздником, глава региона отметила, что органы следствия – мощный и эффективный инструмент государства в защите прав и свобод граждан, в охране закона, в восстановлении справедливости.

«Едва ли не важнейшим результатом вашей деятельности за прошедшие годы стало заметное укрепление доверия граждан к государству. В вашем лице люди видят силу, способную на деле реализовать главные принципы законности: справедливость, неподкупность, неотвратимость наказания», – подчеркнула Ковтун.

Губернатор поблагодарила следователей за службу обществу и пожелала дальнейших успехов в ней. Подполковнику юстиции, старшему помощнику руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Мурманской области Наталии Тростиной она вручила Почётный знак «За доблестную службу в Заполярье».

Благодарность Губернатора объявлена подполковнику юстиции, старшему инспектору отдела процессуального контроля СУ СК РФ по Мурманской области Елене Ярмолюк и майору юстиции, старшему эксперту отдела криминалистики СУ СК РФ по Мурманской области Оксане Денисенко. Благодарственное письмо Губернатора получили майор юстиции, руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Мурманской области Никита Киселев и капитан юстиции, заместитель руководителя следственного отдела по городу Заполярный СУ СК РФ по Мурманской области Дмитрий Гончаров.

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