В «Колэнерго» разрабатывают меры по повышению надежности Апатитско-Кировского энергоузла

16 Января 2018 года, 16:35

Как сообщил директор филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» Сергей Викулин, в настоящее время износ электросетевой инфраструктуры в Апатитско-Кировском регионе достигает 70 процентов, сетям необходима модернизация. Энергетики предусмотрели ряд конкретных мероприятий по повышению надежности схемы электроснабжения Апатитов.

Напомним, что в ночь на 8 января гололедные явления и штормовой ветер, скорость которого достигала 27 метров в секунду, стали причиной нарушения электроснабжения Апатитов. В числе первоочередных мер работники сетевой компании обеспечили резервное электроснабжение центральной больницы города, задействовав один из имеющихся в распоряжении филиала «Колэнерго» мобильных дизель-генераторов.

Поиск повреждений на линиях вёлся с использованием вертолетной техники и беспилотных летательных аппаратов. После обнаружения мест повреждений в восстановительных работах были задействованы 30 специалистов в составе 8 бригад, 9 единиц техники, в том числе снегоходы и гусеничные вездеходы.

На период восстановительных работ было организовано взаимодействие штаба МРСК Северо-Запада с главным управлением МЧС России по Мурманской области, а также местными властями и правоохранительными органами.

Скоординированная работа энергетиков и профильных служб позволила исключить сбои водо- и теплоснабжения социально значимых объектов.