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Главная » НОВОСТИ » Губернаторов призывают поднатужиться для повышения рождаемости
 
 
 
 
16 Января 2018 года, 19:13

Губернаторов призывают поднатужиться для повышения рождаемости


РОССИЯ/ 16 января/ БИ-ПОРТ – Министерство труда подготовило проект методических рекомендаций, где указано, что власти регионов должны принять собственные меры для повышения рождаемости, пишут «Известия».

Опираясь на рекомендации, власти субъектов должны определить плановые показатели до 2020 года «по повышению рождаемости, снижению смертности и миграционному приросту» и могут предложить свои дополнения, после чего он будет отправлен на утверждение в правительство.

Речь в проекте Минтруда идет о дополнительной поддержке со стороны субъектов дополнительно к действующим федеральным программам — например, региональном материнском капитале, ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка и т.п., поясняется в документе.

В рекомендациях указаны основные направления мер. Это прямая материальная поддержка, создание «условий для совмещения обязанностей по воспитанию детей и профессиональных обязанностей» (создание в яслях и детсадах дополнительных мест «в режиме полного дня»). Также региональным чиновникам рекомендовали улучшать жилищные условия семьям с детьми, формировать «дружественную к семьям среду обитания».

«Меры по повышению рождаемости должны носить стимулирующий характер и не подменяться мерами социальной защиты, предоставляемыми с учетом нуждаемости и адресности. Объем материальной поддержки и мер нематериального характера для семей с детьми должен быть значимым для потенциальных получателей», — отмечено в документе.

Напомним, с этого года россияне начнут получать выплаты за рождение первенца. В Мурманскую думу был внесён законопроект о пособии в размере 14000 рублей, на которое смогут претендовать женщины младше 26 лет.

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